Фото стенописи опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, чтобы напомнить, что вместе с нами – весь мир.
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Как выглядит мурал
Маленькая девочка, прячет под флагом Украины американского Микки Мауса, чешского Крота, французского Обеликса, немецкую пчелку Маю, польских Болека и Лелека, пса Битцера из британской сказки "Барашек Шон".
На доме в Праге появился мурал с маленькой украинкой, которая защищает сказочных персонажей / Фото Оперативный ВСУ
На доме в Праге появился мурал с маленькой украинкой, которая защищает сказочных персонажей / Фото Znaj.ua