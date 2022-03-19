Фото стінопису опублікували в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, щоб нагадати, що разом із нами – увесь світ.

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Як виглядає мурал

Маленька дівчинка, ховає під прапором України американського Мікі Мауса, чеського Крота, французького Обелікса, німецьку бджілку Маю, польських Болека і Лолека, пса Бітцера з британської казки "Баранчик Шон".



На будинку в Празі з'явився мурал з маленькою українкою, яка захищає казкових персонажів / Фото Оперативний ЗСУ

На будинку в Празі з'явився мурал з маленькою українкою, яка захищає казкових персонажів / Фото Znaj.ua