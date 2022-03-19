Під обстріли потрапляють й найбільш незахищені верстви населення, зокрема люди з інвалідністю, немовлята, вагітні жінки та пенсіонери.

Читайте також Кабмін розробить комплексну програму підтримки всіх, хто втратив дім через війну, – Зеленський

Історія героїчного порятунку дочки

Так, під час чергового цинічного обстрілу Києва російськими окупантами, мати прикрила своїм тілом немовля. Таким чином дитину вдалося захистити від ушкоджень.

Сама жінка отримала численні поранення, проте родину вже доставили в дитячу лікарню "Охматдит". Як повідомляє представництво ЮНІСЕФ в Україні, жінку та її чоловіка прооперували. Зараз життю сім'ї нічого не загрожує.

Зверніть увагу: у Києві від початку вторгнення Росії загинули 222 людини, із них 60 – цивільні. До столичних лікарень потрапили 899 осіб.

Кличко показав наслідки обстрілу в Подільському районі Києва: відео