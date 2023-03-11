Это случилось 23 февраля, когда россияне принимали участие в сессии ПА ОБСЕ в годовщину полномасштабного вторжения. Рихардсу Колсу даже пригрозили судом.

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Что известно об инциденте

Депутат из Латвии Рихардс Колс заявил, что его слова о переводчице Дарье Боярской из России могут расцениваться как клевета и подлежать судебному преследованию. Об этом написал депутату генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла в письме от 1 марта.

Он отметил, что, мол, депутат на заседании сказал: "Подобными именами являются Анна Чапман, (Елена) Батурина – думаю, все в этом зале знают, о ком я говорю".

Этим вы заявили, что гражданская служащая международного персонала Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Боярская совершила такие же преступления, как и осужденная российская шпионка Чапман или миллиардерша Елена Батурина, финансирующая Путина. Единственное "доказательство", которое вы предоставили – это то, что она гражданка России и работала переводчицей на мероприятиях наивысшего уровня,

– заявил Роберто Монтелла в письме.

Также он перечислил заслуги Боярской, заявив, что она:

в структурах ОБСЕ работала с 2010 года;

в международном секретариате Парламентской ассамблеи – с февраля 2021-го;

сейчас – возглавляет венское представительство ПА ОБСЕ.

"Во многих странах такие действия считаются клеветой и подлежат уголовному преследованию. Такая клевета не может быть оправдана тем, кто по крайней мере сперва не попытался передать свои обвинения через надлежащие каналы – то есть, в этом случае, обратившись с ними не посредственно ко мне", – написал генсек Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Более того, он заявил, что якобы из-за слов латвийского депутата не может опубликовать протокол заседания постоянного комитета ПА ОБСЕ, чтобы не попасть в "юридическую беду".

Как ответил латвийский депутат

Рихардс Колс написал, что Роберто Монтелла, перечисляя деятельность россиянки, не упомянул, что она работала в министерстве иностранных дел России и что Польша объявила ее персоной нон грата из-за угрозы национальной безопасности.

Обратите внимание! По данным СМИ, Дарья Боярская была переводчицей во время встречи Владимира Путина и 45 резидента США Дональда Трампа в 2019 году. Тогда были нарушены внутренние правила российского МИДа, ведь переводчица не работала в соответствующем отделе министерства. Боярская была только советницей в департаменте по делам Северной Америки.

Рихардс Колс добавил, что генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ не ссылается на правила процедуры органа, которые он якобы нарушил.

Само лишь упоминание о возможном уголовном преследовании за невинные, даже по вашему преданию, комментарии, сделанные парламентарием на международной Парламентской ассамблее, являются возмутительным пренебрежением ко всему, что отстаивают парламентаризм и многосторонность, а также то, что якобы отстаивает Парламентская ассамблея,

– заявил депутат.

Он также призвал Монтеллу:

назвать юрисконсульта, якобы обнаружившего в его заявлениях признаки клеветы и нарушений правил процедуры ПА ОБСЕ;

предоставить полную видеозапись встречи постоянного комитета, где была сказана фраза о Боярской.

Более того, Рихардс Колс объяснил, что его заявление было политической речью по вопросу, представляющему политический интерес.

"Таким образом, мне трудно толковать ваши заявления как нечто другое, кроме попытки найти причину для легитимизации ограничения моего права на свободу слова на этой важной площадке и, соответственно, легитимизировать цензуру и под этим предлогом ограничить публикацию мнений и взглядов легитимных представителей ПА ОБСЕ", – подытожил Колс.

Что этому предшествовало