Рихардс Колс – латвийский депутат – был возмущен присутствием российской делегации в зале. Это происходит накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

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Колс послал российскую делегацию вслед за российским кораблем.

Заметьте! Легендарная фраза о российском корабле впервые прозвучала 24 февраля 2022 года. Тогда герой-пограничник с острова Змеиного послал корабль страны-оккупантки.

Латвийский депутат послал российскую делегацию: смотрите видео 18+

Finally someone at the OSCE parliamentary assembly in Vienna speaks up on the presence of delegates from #Russia. Kudos to the delegate from #Latvia, Rihards Kols. #Ukraine pic.twitter.com/a95vAxsN6y — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2023

У российской делегации началась истерика. Представители страны-террористки заявили, что не хотят слушать такое (хотя должны были бы уже привыкнуть).

Украина объявила бойкот

Украина возмущена тем, что россияне будут заседать в ОБСЕ на годовщину большого вторжения. Об этом сообщила Евгения Кравчук.

Мы не будем участвовать ни в каких официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Австрия выдала 61 визу россиянам, где будут не только парламентарии, но и представители спецслужб, пропагандисты, которые приедут использовать заседание как декорацию,

– подчеркнула Кравчук.

Кроме того, возле комплекса Хофбурга, где пройдет заседание ОБСЕ, будет акция протеста.