Рихардс Колс – латвийский депутат – был возмущен присутствием российской делегации в зале. Это происходит накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
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Колс послал российскую делегацию вслед за российским кораблем.
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У российской делегации началась истерика. Представители страны-террористки заявили, что не хотят слушать такое (хотя должны были бы уже привыкнуть).
Украина объявила бойкот
Украина возмущена тем, что россияне будут заседать в ОБСЕ на годовщину большого вторжения. Об этом сообщила Евгения Кравчук.
Мы не будем участвовать ни в каких официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Австрия выдала 61 визу россиянам, где будут не только парламентарии, но и представители спецслужб, пропагандисты, которые приедут использовать заседание как декорацию,
– подчеркнула Кравчук.
Кроме того, возле комплекса Хофбурга, где пройдет заседание ОБСЕ, будет акция протеста.