Народный депутат Александр Мережко, представляющий фракцию "Слуга народа", получил всего 44 голоса депутатов ПАСЕ на выборах президента Ассамблеи.
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Тини Кокс переизбрался на еще один срок
Президентом ПАСЕ стал Тини Кокс, представитель группы левых партий, получивший 175 голосов. Он был президентом ПАСЕ в 2022 году, и таким образом Кокс переизбран в первом туре.
Искренне признателен тем, кто поддержал меня и мою программу. Я боролся до конца и считаю, что выборы в ПАСЕ должны быть действительно демократичными и на альтернативной основе. Надеюсь, что Украина будет оставаться приоритетом в повестке дня ПАСЕ,
– написал Мережко.
В начале января 2023 года стало известно, что украинский депутат, глава комитета по иностранным делам будет баллотироваться в президенты ПАСЕ. Сообщалось, что он выдвинул свою кандидатуру вопреки правилам и традициям ассамблеи.
Тини Кокс начал работу в должности с заявления об Украине
Как сообщает "Европейская правда", победитель выборов Тини Кокс начал свою работу в обновленной должности с заявления об Украине.
Он заявил, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ. Также Кокс объявил минуту молчания всех украинцев, что погибнуть из-за противоправной агрессии.
В ноябре Тини Кокс жестко обратился к российским властям после атаки по гражданской инфраструктуре Украины с предупреждением.
Он предупредил лидеров Кремля, что их преступления не останутся безнаказанными. Он подчеркнул, что обстреливая гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает нарушать международное право.