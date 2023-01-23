Народный депутат Александр Мережко, представляющий фракцию "Слуга народа", получил всего 44 голоса депутатов ПАСЕ на выборах президента Ассамблеи.

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Тини Кокс переизбрался на еще один срок

Президентом ПАСЕ стал Тини Кокс, представитель группы левых партий, получивший 175 голосов. Он был президентом ПАСЕ в 2022 году, и таким образом Кокс переизбран в первом туре.

Искренне признателен тем, кто поддержал меня и мою программу. Я боролся до конца и считаю, что выборы в ПАСЕ должны быть действительно демократичными и на альтернативной основе. Надеюсь, что Украина будет оставаться приоритетом в повестке дня ПАСЕ,

– написал Мережко.

В начале января 2023 года стало известно, что украинский депутат, глава комитета по иностранным делам будет баллотироваться в президенты ПАСЕ. Сообщалось, что он выдвинул свою кандидатуру вопреки правилам и традициям ассамблеи.

Тини Кокс начал работу в должности с заявления об Украине

Как сообщает "Европейская правда", победитель выборов Тини Кокс начал свою работу в обновленной должности с заявления об Украине.

Он заявил, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ. Также Кокс объявил минуту молчания всех украинцев, что погибнуть из-за противоправной агрессии.

В ноябре Тини Кокс жестко обратился к российским властям после атаки по гражданской инфраструктуре Украины с предупреждением.

Он предупредил лидеров Кремля, что их преступления не останутся безнаказанными. Он подчеркнул, что обстреливая гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает нарушать международное право.