Так, глава ПАСЕ Тини Кокс жестко обратился к российским властям после атаки по гражданской инфраструктуре Украины с предупреждением.

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Лидеры Кремля, предупреждаем, ваши сегодняшние преступления не останутся безнаказанными,
– отметил председатель ПАСЕ.

Голландский политик подчеркнул, что обстреливая гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает нарушать международное право.

В частности, Кокс упомянул о сегодняшнем ударе по родильному отделению в Вольнянской Запорожской области, где в результате погиб новорожденный ребенок.

Ужасная тактика россиян не сломает дух украинцев

Отреагировал на жестокость россиян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что ужасающая тактика россиян не изменит решимости партнеров.

Продолжающиеся атаки на инфраструктуру направлены на то, чтобы мирное население Украины было холодным и неизвестным. Эта ужасная тактика не сломит решимости Украины и ее партнеров,
– написал Энтони Блинкен.

Главное о ракетных обстрелах сегодня

  • Российские оккупанты сегодня нанесли массированный ракетный обстрел, в результате чего большинство областей было обесточено.
  • Глава государства Владимир Зеленский предложил созвать Совет Безопасности ООН.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России. По его информации, кафиры все еще имеют на вооружении 9 видов ракет.

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