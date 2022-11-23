Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает 24 канал. Вечером 23 ноября состоялось большое селекторное совещание, на котором присутствовали:

все руководители областей,

главы городов и районов,

представители некоторых министерств, в частности Минэнергетики,

представители ГСЧС.

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"Прилетов" по энергообъектам было много

По словам Тимошенко, сейчас самое главное, чтобы все украинцы понимали, что энергетики и власть работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроэнергию. Работа началась с первой минуты ракетного обстрела.

Я бы хотел, чтобы все немного успокоились. Не все так плохо. Да, действительно есть много "прилетов" по объектам энергетической инфраструктуры, но мы все преодолеем,

– подчеркнул заместитель председателя ОП.

По его словам, специалисты сейчас чинят электросети и энергообъекты. Также в украинских городах разворачивают Пункты несокрушимости, где:

есть генераторы,

можно согреться и выпить горячего чая.

Список Пунктов несокрушимости можно просмотреть по ссылке.

"Мы обещали, что они будут разворачиваться в течение 24 часов, но мы понимаем всю важность ситуации, которая есть сейчас, поэтому разворачиваем в течение нескольких часов. Сегодня вечером подавляющее большинство из них заработает. Уже некоторые из них работают", – добавил Тимошенко.

Кроме этого, сейчас идет работа с АЗС, супермаркетами и другими заведениями относительно того, чтобы они предоставляли доступ населению к своим генераторам. Замглавы ОП также призвал украинцев, у которых есть генераторы, помогать своим соседям, у которых их нет.

Ракетные обстрелы Украины 23 ноября: коротко

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