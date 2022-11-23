Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает 24 канал. Вечером 23 ноября состоялось большое селекторное совещание, на котором присутствовали:
- все руководители областей,
- главы городов и районов,
- представители некоторых министерств, в частности Минэнергетики,
- представители ГСЧС.
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"Прилетов" по энергообъектам было много
По словам Тимошенко, сейчас самое главное, чтобы все украинцы понимали, что энергетики и власть работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроэнергию. Работа началась с первой минуты ракетного обстрела.
Я бы хотел, чтобы все немного успокоились. Не все так плохо. Да, действительно есть много "прилетов" по объектам энергетической инфраструктуры, но мы все преодолеем,
– подчеркнул заместитель председателя ОП.
По его словам, специалисты сейчас чинят электросети и энергообъекты. Также в украинских городах разворачивают Пункты несокрушимости, где:
- есть генераторы,
- можно согреться и выпить горячего чая.
Список Пунктов несокрушимости можно просмотреть по ссылке.
"Мы обещали, что они будут разворачиваться в течение 24 часов, но мы понимаем всю важность ситуации, которая есть сейчас, поэтому разворачиваем в течение нескольких часов. Сегодня вечером подавляющее большинство из них заработает. Уже некоторые из них работают", – добавил Тимошенко.
Кроме этого, сейчас идет работа с АЗС, супермаркетами и другими заведениями относительно того, чтобы они предоставляли доступ населению к своим генераторам. Замглавы ОП также призвал украинцев, у которых есть генераторы, помогать своим соседям, у которых их нет.
Ракетные обстрелы Украины 23 ноября: коротко
- Приблизительно в 12:20 сирены начали раздаваться в Донецкой области. Впоследствии карта начала активно "краснеть".
- Вскоре в Одесской области услышали первые взрывы. Там работала ПВО. Впоследствии появились данные о том, что вражеские ракеты продолжили свое движение в Запорожье.
- Около 14:08 взрывы прогремели в столице Украины. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил эту информацию и заявил, что в области работает ПВО.
- Взрывы также слышали в Кременчугском районе Полтавщины. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что там тоже работала ПВО.
- Во время массированной атаки Россия направила на Киев 31 ракету, 21 из которых удалось сбить. Российские военные попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии.
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