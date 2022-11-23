Так, голова ПАРЄ Тіні Кокс жорстко звернувся до російської влади після атаки по цивільній інфраструктурі України із попередженням.

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Лідери Кремля, попереджаємо, ваші сьогоднішні злочини не залишаться непокараними,
– зазначив голова ПАРЄ.

Голландський політик наголосив, що обстрілюючи цивільну інфраструктуру, Росія продовжує порушувати міжнародне право.

Зокрема, Кокс згадав про сьогоднішній удар по пологовому відділенню у Вільнянську Запорізької області, де внаслідок цього загинула новонароджена дитина.

Жахлива тактика росіян не зламає духу українців

Відреагував на жорстокість росіян і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що жахлива тактика росіян не змінить рішучості партнерів.

Триваючі атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України було холодним і невідомим. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів,
– написав Ентоні Блінкен.

Головне про ракетний обстріл сьогодні

  • Російські окупанти сьогодні завдали масованого ракетного обстрілу, внаслідок чого більшість областей було знеструмлено.
  • Глава держави Володимир Зеленський запропонував скликати Раду Безпеки ООН.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії. За його інформацією, окупанти все ще мають на озброєнні 9 видів ракет.

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