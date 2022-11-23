Так, голова ПАРЄ Тіні Кокс жорстко звернувся до російської влади після атаки по цивільній інфраструктурі України із попередженням.
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Лідери Кремля, попереджаємо, ваші сьогоднішні злочини не залишаться непокараними,
– зазначив голова ПАРЄ.
Голландський політик наголосив, що обстрілюючи цивільну інфраструктуру, Росія продовжує порушувати міжнародне право.
Зокрема, Кокс згадав про сьогоднішній удар по пологовому відділенню у Вільнянську Запорізької області, де внаслідок цього загинула новонароджена дитина.
Жахлива тактика росіян не зламає духу українців
Відреагував на жорстокість росіян і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що жахлива тактика росіян не змінить рішучості партнерів.
Триваючі атаки на інфраструктуру спрямовані на те, щоб мирне населення України було холодним і невідомим. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів,
– написав Ентоні Блінкен.
Головне про ракетний обстріл сьогодні
- Російські окупанти сьогодні завдали масованого ракетного обстрілу, внаслідок чого більшість областей було знеструмлено.
- Глава держави Володимир Зеленський запропонував скликати Раду Безпеки ООН.
- Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії. За його інформацією, окупанти все ще мають на озброєнні 9 видів ракет.
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