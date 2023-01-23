Народний депутат Олександр Мережко, який представляє фракцію "Слуга народу", отримав лише 44 голоси депутатів ПАРЄ на виборах президента Асамблеї.

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Тіні Кокс переобрався на ще один термін

Президентом ПАРЄ став Тіні Кокс, представник групи лівих партій, який отримав 175 голосів. Він був президентом ПАРЄ у 2022 році й таким чином Кокс переобраний у першому турі.

Щиро вдячний тим, хто підтримав мене і мою програму. Я боровся до кінця і вважаю, що вибори в ПАРЄ мають бути по-справжньому демократичними і на альтернативній основі. Сподіваюся, що Україна залишатиметься пріоритетом в порядку денному ПАРЄ,

– написав Мережко.

На початку січня 2023 року стало відомо, що український депутат, глава комітету у закордонних справах балотуватиметься в президенти ПАРЄ. Повідомлялося, що він висунув свою кандидатуру усупереч правилам та традиціям асамблеї.

Тіні Кокс розпочав роботу на посаді із заяви про Україну

Як повідомляє "Європейська правда", переможець виборів Тіні Кокс розпочав свою роботу на поновленій посаді із заяви про Україну.

Він заявив, що Україна лишатиметься головним пріоритетом ПАРЄ. Також Кокс оголосив хвилину мовчання щодо усіх українців, що загинути через протиправну агресію.

У листопаді Тіні Кокс жорстко звернувся до російської влади після атаки по цивільній інфраструктурі України із попередженням.

Він попередив лідерів Кремля, що їхні злочини не залишаться непокараними. Він наголосив, що обстрілюючи цивільну інфраструктуру, Росія продовжує порушувати міжнародне право.