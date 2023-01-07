Да, нардеп от партии "Слуга народа" и член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко хочет стать президентом ПАСЕ.

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Что Мережко хочет изменить в ПАСЕ

В целом, программа украинского кандидата на пост президента ПАСЕ состоит из трех главных пунктов:

восстановление демократии внутри ПАСЕ и создание подлинных конкурентных выборов. По словам Мережко, сейчас в Ассамблее "выборы без выборов".

ликвидация всех русских либо пророссийских действий внутри ПАСЕ. Кандидат подчеркнул, что эти изменения должны быть неотвратимыми и не допускать возвращения к политике "диалога" с Россией.

ПАСЕ должна расширить систему защиты прав человека. Следует активно противодействовать системным нарушениям прав человека и преступлениям против прав человека, которые совершают страны, не являющиеся членами Совета Европы, но имеющие последствия в странах членов Совета Европы.

Также Мережко обнародовал копию письма народных депутатов в европейскую межпарламентскую организацию о поддержке его выдвижения кандидатом. Он написал, что искренне благодарен коллегам за поддержку.

Искренне благодарен своим коллегам за поддержку моего решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

– написал Мережко.



Копия письма нардепов / Александр Мережко

Справка. Парламентская ассамблея Совета Европы – это консультационный орган, состоящий из парламентариев всех государств-членов Совета Европы. Представители ПАСЕ составляют доклады о деятельности европейских стран, политиков, общественных организаций, а также принимают резолюции (решения) для решения тех или иных проблем. Ассамблея является одним из главных уставных органов Совета Европы, глава которого меняется ежегодно. Цель ПАСЕ – защищать демократию и права человека, решать проблемы дискриминации, ксенофобии, экологические угрозы и т.д.