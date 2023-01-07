Да, нардеп от партии "Слуга народа" и член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко хочет стать президентом ПАСЕ.
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Что Мережко хочет изменить в ПАСЕ
В целом, программа украинского кандидата на пост президента ПАСЕ состоит из трех главных пунктов:
- восстановление демократии внутри ПАСЕ и создание подлинных конкурентных выборов. По словам Мережко, сейчас в Ассамблее "выборы без выборов".
- ликвидация всех русских либо пророссийских действий внутри ПАСЕ. Кандидат подчеркнул, что эти изменения должны быть неотвратимыми и не допускать возвращения к политике "диалога" с Россией.
- ПАСЕ должна расширить систему защиты прав человека. Следует активно противодействовать системным нарушениям прав человека и преступлениям против прав человека, которые совершают страны, не являющиеся членами Совета Европы, но имеющие последствия в странах членов Совета Европы.
Также Мережко обнародовал копию письма народных депутатов в европейскую межпарламентскую организацию о поддержке его выдвижения кандидатом. Он написал, что искренне благодарен коллегам за поддержку.
Искренне благодарен своим коллегам за поддержку моего решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.
– написал Мережко.
Копия письма нардепов / Александр Мережко