Карабинеры задержали пятерых активистов. Они находятся в офисах Главного управления полиции.

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Правоохранители задержали 5 экоактивистов

В своем заявлении активисты оправдывают атаку тем, что "в основе жеста лежит отчаяние, вытекающее из ряда все более тревожных статистических данных и данных об начавшемся эколого-климатическом коллапсе и незаинтересованность политического мира перед лицом того, что обещает быть величайшим геноцидом в истории человечества".



Активисты облили краской фасад здания Сената Италии / Фото Ansa

Активисты рассказали, что провели блицатаку в 7:45 с помощью струи оранжевой краски, распыленной из огнетушителей.

"Последнее поколение" требует "немедленно прервать повторное открытие выведенных из эксплуатации угольных электростанций и упразднить проект нового бурения для поиска и добычи природного газа".

Облитое краской здание Сената Италии / Фото open.online

Президент Сената Игнацио Ла Русса осудил акцию экоактивистов. Он подчеркнул, что нет "никакого алиби, никакого оправдания поступка, оскорбляющего все институты и что только благодаря холодной крови карабинеров он не перерос в насилие".

Сенат был трусливо избран, потому что в отличие от Палаццо Чиги, Палаты депутатов и других учреждений, он никогда не рассматривал до сих пор необходимость создания зоны безопасности вокруг здания,

– объяснил он.

Также президент Сената добавил, что созывает на 3 января Совет президентства Сената для принятия любого решения.

Атаку активистов осудил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пичетто Фратин, а также политики большинства и оппозиции.