Ринго Старр посвящен в рыцари Британской империи

Барабанщик легендарных The Beatles Ринго Старр (настоящее имя Ричард Старки) посвящен в рыцари Британской империи за свой вклад в музыку.

Торжества состоялись во вторник, 20 марта. Посвящение проводил принц Уильям.

Читайте также: Всемирный день The Beatles: малоизвестные факты о группе, которые стоит знать

Стоит добавить, что в 1965 году музыканты The Beatles уже получили ордена Британской империи. Кроме того, Пол Маккартни был посвящен в рыцари Британской империи еще в 1997 году.