Ринго Старр посвящен в рыцари Британской империи
Барабанщик легендарных The Beatles Ринго Старр (настоящее имя Ричард Старки) посвящен в рыцари Британской империи за свой вклад в музыку.
Торжества состоялись во вторник, 20 марта. Посвящение проводил принц Уильям.
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Стоит добавить, что в 1965 году музыканты The Beatles уже получили ордена Британской империи. Кроме того, Пол Маккартни был посвящен в рыцари Британской империи еще в 1997 году.
Источник: 24 Канал
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