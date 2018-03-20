Рінго Старр посвячений у лицарі Британської імперії

Барабанщик легендарних The Beatles Рінго Старр (справжнє ім’я Річард Старкі) посвячений у лицарі Британської імперії за свій внесок у музику.

Урочистості відбулися у вівторок, 20 березня. Посвячення проводив принц Вільям.

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Варто додати, що в 1965 році тому музиканти The Beatles вже отримали ордени Британської імперії. Окрім того, Пол Маккартні був посвячений у лицарі Британської імперії ще у 1997 році.