Рінго Старр посвячений у лицарі Британської імперії
Барабанщик легендарних The Beatles Рінго Старр (справжнє ім’я Річард Старкі) посвячений у лицарі Британської імперії за свій внесок у музику.
Урочистості відбулися у вівторок, 20 березня. Посвячення проводив принц Вільям.
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Варто додати, що в 1965 році тому музиканти The Beatles вже отримали ордени Британської імперії. Окрім того, Пол Маккартні був посвячений у лицарі Британської імперії ще у 1997 році.
Джерело: 24 Канал
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