Забраться наверх 28-летние граждане Франции решили рано утром. Перед этим они остались внутри статуи после ее закрытия.

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Нарушителей в Бразилии заметил охранник

Мужчины, по информации издания, использовали лестницы, которые расположены в памятнике и предназначены для проведения ремонтных работ. Благодаря соответствующим лестницам можно подняться к рукам и голове монумента.

Двоих граждан Франции заметил охранник, который сразу вызвал полицию. После задержания их отпустили под залог в 10 тысяч реалов, что примерно 1918 долларов. Кроме того, полиция Рио-де-Жанейро конфисковала все фотографии и видеоматериалы, которые нарушители сделали со статуи.

Также издание сообщило, что один из арестованных после восхождения на монумент французов – чемпион мира по паркуру. Спортсмен якобы выиграл командное соревнование World Chase Tag 4, которое состоялось в 2019 году.

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