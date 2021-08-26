Забратися на верх 28-річні громадяни Франції вирішили рано вранці. Перед цим вони залишилися всередині статуї після її закриття.
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Порушників у Бразилії помітив охоронець
Чоловіки, за інформацією видання, використовували сходи, які розташовані в пам'ятнику і призначені для проведення ремонтних робіт. Завдяки відповідним сходам можна піднятися до рук та голови монумента.
Двох громадян Франції помітив охоронець, який одразу викликав поліцію. Після затримання їх відпустили під заставу в 10 тисяч реалів – що дорівнює приблизно 1918 доларів. Окрім того, поліція Ріо-де-Жанейро конфіскувала всі фотографії та відеоматеріали, які порушники зробили зі статуї.
Також видання повідомило, що один зі заарештованих після сходження на монумент французів – чемпіон світу з паркуру. Спортсмен нібито виграв командне змагання World Chase Tag 4, яке відбулося у 2019 році.
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Статуя Ісуса Христа у Бразилії: коротко
- Будівництво відомого на увесь світ монумента в Ріо-де-Жанейро завершилось у 1931 році.
- Висота статуї Ісуса Христа разом з п'єдесталом – 38 метрів. Водночас у 2019 році у бразильському місті Енкантада почали споруджувати новий пам'ятник Христу-Спасителю – він буде на 5 метрів вищим від знаменитої статуї в Ріо-де-Жанейро.