Забратися на верх 28-річні громадяни Франції вирішили рано вранці. Перед цим вони залишилися всередині статуї після її закриття.

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Порушників у Бразилії помітив охоронець

Чоловіки, за інформацією видання, використовували сходи, які розташовані в пам'ятнику і призначені для проведення ремонтних робіт. Завдяки відповідним сходам можна піднятися до рук та голови монумента.

Двох громадян Франції помітив охоронець, який одразу викликав поліцію. Після затримання їх відпустили під заставу в 10 тисяч реалів – що дорівнює приблизно 1918 доларів. Окрім того, поліція Ріо-де-Жанейро конфіскувала всі фотографії та відеоматеріали, які порушники зробили зі статуї.

Також видання повідомило, що один зі заарештованих після сходження на монумент французів – чемпіон світу з паркуру. Спортсмен нібито виграв командне змагання World Chase Tag 4, яке відбулося у 2019 році.

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