"Рио-де-Поповка" потихоньку умирает: что осталось от родины "КаZантипа"

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – Поповка в лучшие времена принимала до 30 тысяч посетителей в день, поэтому фестиваль "КаZантип" был основным источником заработка для местных. С 2014 года село постепенно умирает – признают сами жители. Фестиваль кочует по миру, а поповцы погрязли в кредитах и безденежье.

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Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.