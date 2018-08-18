"Ріо-де-Поповка" потихеньку помирає: що залишилось від батьківщини "КаZантипу"

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Поповка у кращі часи приймала до 30 тисяч відвідувачів на день, тож фестиваль "КаZантип" був основним джерелом заробітку для місцевих. З 2014 року село поступово помирає – визнають самі мешканці. Фестиваль кочує світом, а поповці загрузли у кредитах та безгрошів'ї.

Також у випуску:

"Процес помилування почнеться тоді, коли засуджений напише прохання про помилування сам": що за Олега Сенцова хоче виторгувати Путін.

Доходи кримських чиновників набагато вищі, ніж вони декларують – вони пересіли на іномарки та надбали елітну нерухомість.

Ханський палац у Бахчисараї може обвалитися у будь-який момент, та ремонтом його ніхто не збирається займатись.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.