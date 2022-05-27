В то же время белорусская армия проводит учения. Об этом 24 канала рассказал политолог Игорь Чаленко.
Актуально Лукашенко решил создать в Беларуси "народное ополчение"
Он объяснил, что вооруженные силы Беларуси активно тренируются и сегодня. Так что полностью нивелировать фактор вероятной агрессии Беларуси против Украины – нельзя.
Чаленко предположил, при каких условиях возможно наступление Беларуси
"Впрочем, использование вооруженных сил Беларуси против Украины возможно только тогда, когда Лукашенко увидит слабый момент для украинской армии. В этот момент сегодня и близко не наступило", - подчеркнул политолог.
Чаленко подтвердил, что сейчас сложная ситуация на восточном и южном фронте. Однако Чаленко считает, что Беларусь не будет самоубийственно наступать на территорию Украины.
Хотя такие риски пока сохраняются. Очевидно, наш Генштаб адекватно оценивает эти риски и действует соответственно,
– подчеркнул эксперт.
Игорь Чаленко также напомнил, что с территории Беларуси запустили более 800 летевших на Украину ракет. Поэтому Беларусь все-таки уже приняла участие в агрессии против нашего государства.
Игорь Чаленко о вероятном наступлении ВС Беларуси: смотрите видео
Беларусь готовится к наступлению: последние новости
- Сейчас специалисты в большинстве своем убеждены, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не будет атаковать Украину, ведь это может стать для него "смертным приговором" .
- Специалисты предполагают, что такими "бряцаниями оружия" Лукашенко просто хочет оттянуть часть подразделений Вооруженных Сил Украины на север.
- Заметим также, что среди белорусских военных эта идея не популярна .
- Впрочем, белорусский диктатор якобы видит угрозы от Литвы, Латвии, Польши, а теперь – из-за войны в Украине. Именно поэтому в белорусско-украинские границы сейчас отправляют часть войск по другим направлениям.
- Эксперты же уверяют, что Беларусь действительно боится , что Украина на нее нападет.
- Напомним также Михаил Подоляк рассказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью. Украинские власти объяснили, что понимают также мотивы Лукашенко и желания Москвы.