В то же время белорусская армия проводит учения. Об этом 24 канала рассказал политолог Игорь Чаленко.

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Он объяснил, что вооруженные силы Беларуси активно тренируются и сегодня. Так что полностью нивелировать фактор вероятной агрессии Беларуси против Украины – нельзя.

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"Впрочем, использование вооруженных сил Беларуси против Украины возможно только тогда, когда Лукашенко увидит слабый момент для украинской армии. В этот момент сегодня и близко не наступило", - подчеркнул политолог.

Чаленко подтвердил, что сейчас сложная ситуация на восточном и южном фронте. Однако Чаленко считает, что Беларусь не будет самоубийственно наступать на территорию Украины.

Хотя такие риски пока сохраняются. Очевидно, наш Генштаб адекватно оценивает эти риски и действует соответственно,

– подчеркнул эксперт.

Игорь Чаленко также напомнил, что с территории Беларуси запустили более 800 летевших на Украину ракет. Поэтому Беларусь все-таки уже приняла участие в агрессии против нашего государства.

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