Свое мнение он высказал в своем телеграм-канале.
Что "Флэш" думает об угрозах США
"Флэш" отметил, что США предоставляют Украине самую разнообразную разведывательную информацию.
Одной из составляющих этой информации являются сообщения о запусках и подготовке к запуску баллистических ракет.
Эта информация нужна прежде всего гражданскому населению, чтобы у людей было время укрыться. Можете называть меня оптимистом, но я не верю (не хочу верить), что США оставят нас без этой информации. Ведь речь идет о выживании мирных людей,
– отметил Бескрестнов.
К слову, иностранные СМИ узнали, что представители Белого дома лично звонили Драпатому и Палисе с угрозами ограничить поддержку Украины из-за атак на НПЗ России.
Американцы подчеркивали украинской стороне, что США являются надежным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные, поэтому Украине не стоит прибегать к действиям, наносящим ущерб американским потребителям.