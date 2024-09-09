Такие заявления появляются не на пустом месте. Есть две возможные причины, почему об этом заявляют публично. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом рассказал о каждой из них.

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О чем свидетельствует заявление Бернса о риске применения ядерного оружия

Во-первых, такими заявлениями партнеры пытаются оправдать медленное принятие решений, необходимых для быстрого и справедливого финала войны. Прежде всего говорится о нужном количестве оружия для Украины и разрешение на нанесение ударов по любой военной инфраструктуре на территории России. До сих пор остаются определенные страны, которые все еще не отменяют эти ограничения, замедляя развитие войны.

Во-вторых, сегодня все желают рассказать что-то масштабное, однако при этом не предоставляют определенных объяснений. Если партнеры договорились с неадекватной страной, чтобы ее оппонентка применяла только конвенционное оружие, это означает, что правил не существует. Тогда Россия всегда может использовать тезис вроде: "У нас есть ядерное оружие. Поэтому скажите им, чтобы они что-то отдали, стали на колени. Или мы будем делать то, что не прописано в международном праве".

Это же нонсенс. Это давление на Украину. Если же все-таки есть определенные правила, то надо уже дожать Россию. Чтобы она юридически отвечала за нарушение правил поведения, я уже не говорю о самом факте войны. И также, чтобы обязательно была финансовая ответственность,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, необходимо спокойнее относиться к любым заявлениям. Есть вещи, которые абсолютно точно переформатируют глобальное пространство:

субъектность Украины, которая не позволяет принимать те или иные кулуарные решения прежде всего по России, как это традиционно было в последние 10 – 20 лет;

мир понимает, что с Россией нет смысла продолжать сотрудничать и она не соблюдает никаких договоренностей.

Обратите внимание! Аналитики ISW считают, что директор ЦРУ Уильям Бернс предостерег Запад от беспокойства шаблонным российским бряцанием ядерным оружием, чтобы способствовать самоограничению Запада и влиять на ключевые моменты в политических дебатах Запада по поддержке Украины.