Загроза війни у Європі зараз є найбільшою з часів розпаду СРСР. Про це глава польського МЗС Збігнев Рау заявив під час засідання постійної ради ОБСЄ.

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ОБСЄ зіткнулося з викликами

Збігнев Рау заявив, що на фоні перемовин з Росією ОБСЄ зіткнулося із серйозними викликами. Адже зустріч з російською делегацією є одним із ключових дипломатичних діалогів між Кремлем та західними країнами. Попередні переговори відбувалися з представництвом США та НАТО.

Тривалі конфлікти, військові зіткнення, радикалізація, тероризм, поряд із ерозією режимів контролю над озброєннями, наслідками пандемії COVID-19 і глибокими порушеннями прав людини та основних свобод ведуть до посилення невизначеності, непередбачуваності, розколу та страху в наших суспільствах. Здається, ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років,

– заявив Рау.

За словами дипломата, Польща, яка зараз головує в ОБСЄ, не залишиться байдужою до питань безпеки у Європі. Зокрема Рау наголосив, що у Східній Європі є тривалий конфлікт, тобто війна на Донбасі.

Рау переконаний, що "гарантії безпеки" Кремля потребують серйозної міжнародної оцінки та відповідної реакції, яка базуватиметься на основі міжнародного права. Адже глава польського МЗС переконаний, що ця проблема стосується не лише України чи Росії, але і всієї Європи, адже від цього залежить безпека в регіоні.

Переговори щодо "гарантій безпеки": головне

У грудні 2021 року в російському МЗС опублікували перелік "гарантій безпеки". Серед головних вимог Кремля до США та НАТО – нерозширення НАТО на території Східної Європи та заборона вступати туди Україні.

Щодо "гарантій" відбулися 2 зустрічі. 10 січня 2022 року в Женеві пройшли переговори між США та Росією.

12 січня у Брюсселі російська делегація зустрілася з представниками НАТО. Після переговорів генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що на вимогу про заборону членства для країн Східної Європи не погодяться. Однак НАТО налаштоване на діалог з Кремлем.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав переговори провальними.

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