Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала заявил, что определенные риски для Кличко действительно существуют. Его нельзя отстранить от должности мэра Киева, однако кресло руководителя КГГА он теоретически может потерять.

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По словам Фесенко, ситуацию вокруг отношений Офиса Президента и мэра Киева не стоит обобщать. Например, в конце 2019 года также говорили о том, что Кличко могут уволить.

Уже в 2020 году все якобы уладилось и напряжения не было. Однако весной оно почему-то снова возникло.

Сейчас новая, уже 3 волна такого напряжения вокруг отношений центральной власти и мэра Киева. Думаю, что определенные риски для Виталия Владимировича действительно существуют,

– заявил Фесенко.

Как может действовать Кличко

По мнению политолога, Кличко в отношениях с Банковой уже пытается контратаковать. В будущем он может объединить вокруг себя противников Владимира Зеленского и ОПУ.

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Кроме того, если будут попытки уволить Кличко с должности главы КГГА, он будет иметь возможность обратиться в суд, оспаривая такое решение.

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Что этому предшествовало