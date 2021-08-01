Самые популярные и интересные за неделю сюжеты – вашему вниманию.

Обратите внимание Сотрудничество Украины с Китаем, жуткие последствия непогоды – видео недели

"Северный поток-2" – почти готов к запуску

Оператор отчитался о почти полной готовности "Северного потока-2". В то же время эксперты убеждены – речь идет не об измене Западу, а об экономическом расчете. Европа якобы планирует получать газ без каких-либо проблем. Однако Россия вынуждена будет платить Украине прописанную в контракте сумму всего несколько лет, в дальнейшем может говорить об убытках.

Российский газопровод вскоре может заработать: смотрите видео

Случаи штамма Дельта подтвердили в Украине

Штамм коронавируса Дельта продолжает распространяться в мире, его обнаружили в почти 100 странах. В то же время болезнь подтвердили и у 17 граждан Украины. Случаи вируса зафиксировали в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Дельта штамм зафиксировали в Украине: смотрите видео

Шевченко и Марченко могут уволить

Осенью 2021 года в отставку могут отправить главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, о чем заговорили источники в Офисе Президента. Незадолго до этого в кулуарах парламента начались разговоры о вероятной отставке главы Минфина Сергея Марченко.

Вероятность отставки Марченко и Шевченко: смотрите видео

Аномальная непогода всколыхнула мир

Великобритания, Индия и Китай столкнулись с сильными дождями и наводнениями. Аномальные дожди в Индии даже привели к человеческим жертвам, власти сообщили о 149 погибших. В то же время Испания и Италия оправляются от массовых пожаров.

Страны мира оправляются от последствий стихии: смотрите видео

Новая стратегия Соединенных Штатов в отношении России

Визит президента Украины в США, который состоится уже 30 августа, может решить некоторые сложные моменты, однако сейчас отношения стран как бы находятся на паузе. Вашингтон сейчас формирует новую стратегию в отношении России, где с дипломатическими переговорами пытаются совместить силу.

Отношения Украины и США – на паузе: смотрите видео