Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – до вашої уваги.

Зверніть увагу Співпраця України з Китаєм, моторошні наслідки негоди – відео тижня

"Північний потік-2" – майже готовий до запуску

Оператор прозвітував про майже повну готовність "Північного потоку-2". Водночас експерти переконані – мовиться не про зраду Заходу, а про економічний розрахунок. Європа нібито планує отримувати газ без будь-яких проблем. Проте Росія змушена буде платити Україні прописану в контракті суму лише декілька років, надалі може мовитись про збитки.

Російський газопровід невдовзі може запрацювати: дивіться відео

Випадки штаму Дельта підтвердили в Україні

Штам коронавірусу Дельта продовжує поширюватись у світі, його виявили у майже 100 країнах. Водночас хворобу підтвердили і в 17 громадян України. Випадки вірусу зафіксували у Києві, Закарпатській та Львівській областях.

Дельта штам зафіксували в Україні: дивіться відео

Шевченка та Марченка можуть звільнити

Восени 2021 року у відставку можуть відправити голову Нацбанку України Кирила Шевченка, про що заговорили джерела в Офісі Президента. Незадовго до цього в кулуарах парламенту почались розмови про ймовірну відставку очільника Мінфіну Сергія Марченка.

Ймовірність відставки Марченка та Шевченка: дивіться відео

Аномальна негода сколихнула світ

Велика Британія, Індія та Китай зіштовхнулися з сильними дощами та повенями. Аномальні дощі в Індії навіть призвели до людських жертв, влада повідомила про 149 загиблих. Водночас Іспанія та Італія оговтуються від масових пожеж.

Країни світу оговтуються від наслідків стихії: дивіться відео

Нова стратегія Сполучених Штатів щодо Росії

Візит президента України до США, який відбудеться вже 30 серпня, може розв'язати деякі складні моменти, проте наразі відносини країн ніби перебувають на паузі. Вашингтоні наразі формує нову стратегію щодо Росії, де з дипломатичними переговорами намагаються поєднати силу.

Відносини України та США – на паузі: дивіться відео