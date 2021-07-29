Підтверджені випадки інфікованих штамом Дельта виявили у Києві, на Закарпатті та у Львівській області. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, COVID-хворі повернулися із держав, де фіксують спалахи захворювання. Зокрема із Росії.

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Медики повідомляють про поодинокі випадки, у яких звичні схеми лікування не спрацьовують. Водночас на території України клінічний перебіг Дельти не відрізняється від інших штамів вірусу.

Штам Дельта фіксують в Росії, Індії та Європі

Вперше цей вид коронавірусу виявили в Індії, але він стрімко поширився світом. Його вже зафіксували у Росії, Португалії, Великій Британії, Німеччині та США. Всесвітня організація охорони здоров'я на початку травня 2021 року оголосила штам Дельта міжнародною загрозою. Новий тип COVID-19 є більш агресивним, симптоми хвороби розвиваються швидше, а летальність – вища.

У деяких пацієнтів ужe нa 2 – 3 дeнь рiзкo знижyється сaтyрaцiя, хвoрi нe мoжyть сaмoстiйнo дихaти, їх пeрeвoдять в рeaнiмaцiю. Здебільшого недуга вражає людей від 21 року.

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На думку ексзаступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, поширення коронавірусу загостриться і кількість пацієнтів збільшиться. Ситуація із захворюваністю не зміниться доти, поки усі громадяни не будуть вакциновані.

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Імунізація пенсіонерів

У зоні ризику – пенсіонери, тож імунологи пропонують вакцинувати їх найбільше. Серед літніх людей та осіб із хронічними хворобами – найвища смертність від коронавірусу.

Прищепимо пенсіонерів – відтермінуємо (нову – 24 канал) хвилю і зробимо мінімальну летальність,

– підкреслив лікар-імунолог Борис Донськой.

Якщо ж не проводити вакцинацію серед людей похилого віку, уже в серпні 2021 року може виникнути нова велика хвиля заражень. Реанімації можуть бути переповнені.

Довідка. В Україні, станом на 29 липня, вакцинували понад 1,8 мільйона громадян двома дозами вакцини. Одну дозу отримало майже 3,4 мільйона людей.

Україна посилює правила в'їзду

Уряд наразі не планує посилювати карантинні заходи, усі області перебувають у "зеленій" зоні. Однак у вересні 2021 року очікують масштабний спалах Дельти, тож локдауну, ймовірно, не уникнути.

Водночас міністри посилили правила в'їзду в Україну. Тепер мандрівники з Росії, Індії, Великобританії чи Португалії мають обов'язково отримати негативний результат тесту на COVID-19 або самоізолюватися. Такі правила дійсні також для іноземців. Виключення можуть зробити лише за наявності 2 щеплень.

Українці, які виїхали за кордон і були вакциновані хоча б 1 дозою, зможуть повернутися без проходження самоізоляції,

– зазначив Кузін.

Кабмін обіцяє до кінця 2021 року забезпечити країну ще 47 мільйонами доз вакцини, щоб підвищити рівень імунізації. Поставили й амбітний план – робити до 8 мільйонів щеплень щомісяця. Лише у такий спосіб вдасться відтягнути 3 хвилю коронавірусу.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу