Подтвержденные случаи инфицированных штаммом Дельта обнаружили в Киеве, на Закарпатье и в Львовской области. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, COVID-больные вернулись из государств, где фиксируют вспышки заболевания. В частности из России.

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Медики сообщают о единичных случаях, в которых привычные схемы лечения не срабатывают. В то же время на территории Украины клиническое течение Дельты не отличается от других штаммов вируса.

Штамм Дельта фиксируют в России, Индии и Европе

Впервые этот вид коронавируса обнаружили в Индии, но он стремительно распространился по миру. Его уже зафиксировали в России, Португалии, Великобритании, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения в начале мая 2021 года объявила штамм Дельта международной угрозой. Новый тип COVID-19 является более агрессивным, симптомы болезни развиваются быстрее, а летальность – выше.

У некоторых пациентов ужe нa 2 – 3 дeнь резко понижается сaтyрaция, больные нe могут самостоятельно дышать, их пeрeвoдят в реанимацию. В основном болезнь поражает людей от 21 года.

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По мнению экс-заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, распространение коронавируса обострится и количество пациентов увеличится. Ситуация с заболеваемостью не изменится до тех пор, пока все граждане не будут вакцинированы.

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Иммунизация пенсионеров

В зоне риска – пенсионеры, поэтому иммунологи предлагают вакцинировать их больше всего. Среди пожилых людей и лиц с хроническими болезнями – самая высокая смертность от коронавируса.

Привьем пенсионеров – отсрочим (новую – 24 канал) волну и сделаем минимальную летальность,

– подчеркнул врач-иммунолог Борис Донской.

Если же не проводить вакцинацию среди пожилых людей, уже в августе 2021 года может возникнуть новая большая волна заражений. Реанимации могут быть переполнены.

Справка. В Украине, по состоянию на 29 июля, вакцинировали более 1,8 миллиона граждан двумя дозами вакцины. Одну дозу получили почти 3,4 миллиона человек.

Украина ужесточает правила въезда

Правительство пока не планирует усиливать карантинные мероприятия, все области находятся в "зеленой" зоне. Однако в сентябре 2021 года ожидают масштабную вспышку Дельты, поэтому локдауна, вероятно, не избежать.

В то же время министры ужесточили правила въезда в Украину. Теперь путешественники из России, Индии, Великобритании или Португалии должны обязательно получить отрицательный результат теста на COVID-19 или самоизолироваться. Такие правила действительны также для иностранцев. Исключение могут сделать лишь при наличии 2 прививок.

Украинцы, которые выехали за границу и были вакцинированы хотя бы 1 дозой, смогут вернуться без прохождения самоизоляции,

– отметил Кузин.

Кабмин обещает до конца 2021 года обеспечить страну еще 47 миллионами доз вакцины, чтобы повысить уровень иммунизации. Поставили и амбициозный план – делать до 8 миллионов прививок ежемесячно. Только таким образом удастся оттянуть 3 волну коронавируса.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала