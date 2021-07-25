Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – до вашої уваги.

Цікаво В Україні дорожчає газ, відставка "вічного" міністра Авакова – відео тижня

Зміни у геополітичному векторі

На думку експертів, заява Олексія Арестовича, а також її спростування у Міністерстві закордонних справ, може розцінюватись на Заході як блеф. Наразі вдалу позицію співпраці із Китаєм варто розробляти, адже не співпрацювати із Піднебесною було б нелогічно.

Наслідки співпраці України з Китаєм: дивіться відео

Негода в Україні

В українських містах через негоду масово падали дерева, автомобілі буквально плавали затопленими вулицями, а будинки залишались без електропостачання. В Одесі всього за 4 години випала 2-місячна норма опадів. Крім того, внаслідок негоди декілька українців загинули.

Жахлива негода накрила Україну: дивіться відео

Черговий рекорд COVID-19

В Індонезії через штам коронавірусу Дельта за добу померли більше тисячі людей. Щодня там фіксують приблизно 40 тисяч нових випадків інфікування хворобою. Найгірша ситуація на островах Ява та Балі.

Коронавірус знову накрив Індонезію: дивіться відео

Спадщина від Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обіймала цю посаду 16 років. За час її роботи Німеччина отримала лідерську позицію у Євросоюзі, зіткнулась із кризою біженців та економічною війною з США. Вже 26 вересня в країні проведуть вибори, де оберуть, зокрема, й нового канцлера.

Що Ангела Меркель залишить наступному канцлеру: дивіться відео

Нереформування СБУ

У Верховній Раді розпочались канікули до вересня 2021 року. Однак депутати так і не ухвалили законопроєкт про реформу Служби безпеки України. Каталізатором старту документу став замах на вбивство генерала спецслужби Андрія Наумова.

Депутати не ухвалили обов'язку вимогу від НАТО та ЄС: дивіться відео