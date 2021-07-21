Спадщина Меркель – значна та суперечлива водночас. Лідерство Берліну в Євросоюзі, криза біженців з Близького Сходу, будівництво російського газогону "Північний потік-2", торговельні війни між Німеччиною та США.

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Компромісна позиція, якої дотримувалася Меркель, швидше за все, збережеться й за наступника.

"Меркель усіляко намагалася залишити після себе людей, яким вона довіряє. І які, на її переконання, будуть віддані справі європейської інтеграції, справі Європейського Союзу. Які зможуть знаходити консенсус між державами ЄС", – зазначив заступник директора Ради "Українська призма" Сергій Герасимчук.

Також мовиться про тих, що будуть відстоювати німецькі інтереси – як в межах Євросоюзу, так і на глобальному рівні.

Що залишає після себе Меркель

Найскладнішими після Меркель залишаться відносини між Росією та Німеччиною. Успадкований від попередника російський газогін "Північний потік-2" через лобізм "Газпрому" та геополітичні загрози Європі став яблуком розбрату між Берліном та Вашингтоном.

Жорсткий курс Адміністрації Дональда Трампа із накладенням санкцій не сприяв трансатлантичному партнерству. Очікують, що в найближчому часі будуть нові домовленості Байдена та Меркель відносно газогону, які вже фактично відбулися.

Україна втратить можливість транзиту російського газу до Європи.

Наступник Меркель і його вподобання

Наступником Меркель на посаді голови партії в січні став Армін Лашет, який нині є прем'єр-міністром Північного Рейну-Вестфалії.



Армін Лаше / Фото rg.ru

Лашет має тривалі зв'язки з Росією та Китаєм, налагоджуючи там бізнес-контакти. В медіа фігурували думки щодо проросійських поглядів Лашета. І українських інтересів там майже нема.

У своїх зовнішньополітичних дебатах Армін Лашет, дав дуже чітко зрозуміти, що за його канцлерства поставок зброї, яка є зараз пріоритетною для українського уряду, з Німеччини не буде,

– запевнила радниця "фракції Зелених" у Бундестазі Марія Владімірова.

Вона додала, що цього не допустять, тому що для Лашета дійсно важливо, щоб ситуація з Росією зберігалася як "business as usual".

Майбутнє Анналени Бербок

Співголова "партії Зелених" Анналена Бербок досі має достатньо шансів, щоб виграти у християнських-демократів. 40-річна Бербок стала першою жінкою-кандидатом, яку висунули зелені. Вони виступають із жорстким курсом щодо Кремля та прописали у своїй передвиборчій програмі зупинку "Північного потоку-2" в разі перемоги на виборах.



Анналена Бербок / Фото Keystone

Проте чверть підтримки втратили після декількох скандалів з плагіатом у книзі Бербок та незадекларованій премії. Втім, експерти наголосили, що в "Зелених" ще є шанс надолужити втрачене.

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"Зважаючи на катастрофічні повені, які наразі в Західній Німеччині, рейтинг "Зелених" зростає. Попри помилки політтехнологів кандидатки Бербок, порядок денний щодо декарбонації економіки, захисту навколишнього середовища, більш активної соціальної політики приваблює виборців", – запевнив провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Андрій Мартинов.

Він вважає, що "Зелені" наздоженуть християнських демократів, якщо не нароблять нових помилок.

Довідка. Згідно з останніми соцопитуваннями, лідирують християнські демократи, маючи 28% підтримки виборців. Далі – "Зелені". На третьому місці – соціал-демократи.