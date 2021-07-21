Наследие Меркель – значительное и противоречивое одновременно. Лидерство Берлина в Евросоюзе, кризис беженцев с Ближнего Востока, строительство российского газопровода "Северный поток-2", торговые войны между Германией и США.

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Компромиссная позиция, которой придерживалась Меркель, скорее всего, сохранится и при преемнике.

"Меркель всячески пыталась оставить после себя людей, которым она доверяет. И которые, по ее убеждению, будут преданы делу европейской интеграции, делу Европейского Союза. Которые смогут находить консенсус между государствами ЕС", – отметил заместитель директора Совета "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Также говорится о тех, кто будут отстаивать немецкие интересы – как в пределах Евросоюза, так и на глобальном уровне.

Что оставляет после себя Меркель

Самыми сложными после Меркель останутся отношения между Россией и Германией. Унаследованный от предшественника российский газопровод "Северный поток-2" через лоббирование "Газпрома" и геополитических угроз Европе стал яблоком раздора между Берлином и Вашингтоном.

Жесткий курс администрации Дональда Трампа с наложением санкций не способствовал трансатлантическому партнерству. Ожидают, что в ближайшем времени будут новые договоренности Байдена и Меркель относительно газопровода, которые уже фактически состоялись.

Украина потеряет возможность транзита российского газа в Европу.

Преемник Меркель и его предпочтения

Преемником Меркель на посту председателя партии в январе стал Армин Лашет, ныне являющийся премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии.



Армин Лаше / Фото rg.ru

Лашет имеет длительные связи с Россией и Китаем, налаживая там бизнес-контакты. В медиа фигурировали мнения относительно пророссийских взглядов Лашета. И украинских интересов там почти нет.

В своих внешнеполитических дебатах Армин Лашет дал очень четко понять, что при его канцлерстве поставок оружия, которое является сейчас приоритетным для украинского правительства, из Германии не будет,

– заверила советник фракции "Зеленых" в Бундестаге Мария Владимирова.

Она добавила, что этого не допустят, потому что для Лашета действительно важно, чтобы ситуация с Россией сохранялась как "business as usual".

Будущее Анналены Бербок

Сопредседатель "партии Зеленых" Анналена Бербок до сих пор имеет достаточно шансов, чтобы выиграть у христианских демократов. 40-летняя Бербок стала первой женщиной-кандидатом, которую выдвинули зеленые. Они выступают с жестким курсом в отношении Кремля и прописали в своей предвыборной программе остановку "Северного потока-2" в случае победы на выборах.



Анналена Бербок / Фото Keystone

Однако четверть поддержки потеряли после нескольких скандалов с плагиатом в книге Бербок и незадекларированной премии. Впрочем, эксперты отметили, что у "зеленых" еще есть шанс наверстать упущенное.

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"С учетом катастрофических наводнений, которые сейчас происходят в Западной Германии, рейтинг "Зеленых" растет. Несмотря на ошибки политтехнологов кандидата Бербок, повестка дня по декарбонации экономики, защиты окружающей среды, более активной социальной политики привлекает избирателей", – заверил ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН украины Андрей Мартынов.

Он считает, что "Зеленые" догонят христианских демократов, если не наделают новых ошибок.

Справка. Согласно последним соцопросам, лидируют христианские демократы, имея 28% поддержки избирателей. Дальше – "Зеленые". На третьем месте – социал-демократы.