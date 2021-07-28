Утім США залишаються основним політичним та безпековим союзником України проти російської агресії – за 7 років американська військова допомога склала приблизно 3 мільярди доларів. І для адміністрації Джо Байдена продовження напрацьованого раніше формату співпраці з Києвом є важливим як ніколи – у військовій сфері зокрема.

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На думку директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика, адміністрація Байдена вважає, що формат відносин з Україною є сталим, що він працює, і в його межах треба залишатися.

"Те, що США надає військову допомогу Україні є більш-менш достатньо – як для внутрішніх перетворень, так і для безпекової, оборонної ситуації", – вважає", – вважає Володимир Дубовик.

Вашингтон формує нову стратегію щодо Москви

Водночас у Вашингтоні наразі формують нову стратегію щодо Росії, де жорстка сила поєднується з дипломатичними переговорами. Тож Україні не варто очікувати розв'язання всіх своїх проблем виключно за допомогою американців, а шукати спільні точки дотику в боротьбі Заходу з Росією, яка набула гібридних форм.

Не буде масштабного перезавантаження, не буде також повномасштабної холодної війни, і такого жорсткого пресингу на Росію. Буде щось посередині – це саме ми й спостерігаємо,

– сказав Володимир Дубовик.

Ризики "Північного потоку-2" можуть стати головною темою перемовин

Натомість ризики від запуску російського газогону "Північний потік-2", відсутність американського посла в Києві та боротьба з українськими олігархами є головними темами порядку денного. Їхнє розв'язання сприятиме налагодженню стратегічного партнерства Вашингтона та Києва.

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Зокрема, під час візиту Зеленського до Білого дому, який запланований на 30 серпня, Байден має розкрити суть підтримки Києва після запуску російського газогону, про що нещодавно домовився американський президент із Німеччиною.

"Є ймовірність того, що саме на зустрічі зі Зеленським Байден представить американське бачення допомоги Україні. Байден представить американську частину роботи в цьому напрямку. Так питання Nord Stream може стати одним з ключових для цього візиту й для цих переговорів", – зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

США посилюють тиск на Коломойського

Водночас США постійно звертають увагу Києва на гальмуванні реформ в економіці та судовій сфері. Українське керівництво в ультимативній формі вимагає надання ПДЧ в НАТО, поглиблює політичні розбіжності активізація санкційного тиску на українського олігарха Ігоря Коломойського.

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Водночас відповідні санкції США є лише початком, про це заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода" американський дипломат Джордж Кент. Водночас про це свідчать й нещодавні законодавчі ініціативи Сполучених Штатів.

Варто також зауважити, що на розгляд Конгресу знову повернулися закони, які стосуються політичної клептократії, які стосуються так званих золотих віз і золотих паспортів,

– сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Джо Байден, ймовірно, знає, як олігархи впливають на економіку та політику в Україні. Утім попри деякі розбіжності, діалог між нашими країнами поглиблюється. Зокрема про це свідчить й участь США в Кримській платформі, де країну представить міністр транспорту Піт Буттіджедж. Проте відповідні питання має розв'язати особиста зустріч Байдена та Зеленського.