Украинский остров в Черном море враг захватил в первый день войны. Трансляцию с телевидения опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Внимание Военные с острова Змеиный живы и находятся в плену – в ВМС ВСУ подтвердили

Он отметил, что раньше Китай полностью отрицал проблему. Тогда, как сейчас, к ним приходит "сдержанное понимание" того, что Путин развязал войну.

По внутренним китайским каналам начали показывать кадры войны, в частности подвиг защитников Змеиного,

– написал Геращенко.

Защитники со Змеиного – живы

В первый день войны – 24 февраля – не уступили врагу 13 украинских пограничников.

ГПСУ сообщила, что по состоянию на 25 февраля контроль над Змеиным не вернули.

Однако есть и хорошая новость – героев с острова Змеиный оккупанты захватили в плен. К счастью, украинские защитники, которых считали погибшими, живы.

Смотрите видео с китайского телевидения

Переговоры героев со Змеиного и оккупантов: смотрите видео

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