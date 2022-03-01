Український острів у Чорному морі ворог захопив у перший день війни. Трансляцію з телебачення опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Увага Військові з острова Зміїний живі й перебувають в полоні – у ВМС ЗСУ підтвердили

Він зауважив, що раніше Китай повністю заперечував проблему. Тоді як зараз до них приходить "стримане розуміння" того, що Путін розв'язав війну.

По внутрішніх китайських каналах почали показувати кадри війни, зокрема подвиг захисників Зміїного,

– написав Геращенко.

Захисники зі Зміїного – живі

У перший день війни – 24 лютого – не поступилися ворогові 13 українських прикордонників.

ДПСУ повідомила, що станом на 25 лютого контроль над Зміїним не повернули.

Однак є й хороша новина – героїв з острова Зміїний окупанти захопили у полон. На щастя, українські захисники, яких вважали загиблими, – живі.

Дивіться відео з китайського телебачення

Переговори героїв зі Зміїного та окупантів: дивіться відео

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