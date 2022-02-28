Пресслужба ВМС ЗСУ розповіла, що ще 26 лютого до острова направили цивільне судно "Сапфір". Воно мало виконати гуманітарну місію. Разом з екіпажем на допомогу вирушили отці Василь Вирозуб та Олександр Чоков, а також – їхні помічники.

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Російські загарбники незаконно захопили цивільне судно, яке не здійснювало жодного військового завдання. Це – порушення правил і звичаїв війни, а також – міжнародного гуманітарного права. ВМС ЗСУ вимагають негайно звільнити бранців.

Щодо морських піхотинців та прикордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими – живі, і з ними все добре,

– мовиться у повідомленні.

Морпіхи двічі відбили напади ворога

Водночас пропаганда окупанта намагається поширити "новину", що українська влада начебто "поховала" своїх підлеглих. Ворог, звичайно, "забуває", як українські морпіхи сміливо двічі відбили напади окупантів. Захист острова не змогли продовжити через брак БК.

Окупанти також мовчать, що вони знищили інфраструктуру острова. Зокрема, маяк, вежі, антени. Зв'язок зі Зміїним перервався.

Україна безліч разів намагалася зв'язатися з героями й дізнатися про їхню долю. Водночас усі спроби були марними.

"А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації Росії не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями. Підсумовуючи сказане, хочемо додати, ворог вкотре продемонстрував свою сутність", – наголосили у ВМС ЗСУ.

Героїв з острова Зміїного з нетерпінням чекають удома.

Переговори героїв зі Зміїного та окупантів: дивіться відео

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