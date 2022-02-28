Одне із таких опублікували на фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби України.
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Український боєць підняв бойовий дух своїх побратимів
Українські бійці продовжують зворушувати мережу.
Чотири дні війни, а дух українських прикордонників не спадає… Між тяжкими боями охоронці кордону знайшли, УЯВІТЬ собі, хвилинку для МУЗИКИ. А, як відомо, УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ і МУЗИКА можуть подолати все!!!,
– йдеться у повідомленні.
Український підняв бойовий дух своїх побратимів: зворушливе відео
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