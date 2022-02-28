Одно из таких опубликовано на фейсбук-странице Государственной пограничной службы Украины.

Читайте Россия напала на Украину: хронология основных событий

Украинский боец поднял боевой дух своих собратьев

Украинские бойцы продолжают умилять сеть.

Четыре дня войны, а дух украинских пограничников не спадает… Между тяжелыми боями охранники границы нашли, представьте себе, минутку для МУЗЫКИ. А, как известно, УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ и МУЗЫКА могут преодолеть все!!!

– говорится в сообщении.

Украинский поднял боевой дух своих собратьев: трогательное видео

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.