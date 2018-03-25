Ризатдинова рассказала, как беглец Онищенко помогает ей с младенцем
Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась подробностями – рассказала об Александре Онищенко и их маленьком сыне Романе.
Как известно, хотя у 48-летнего народного депутата Александра Онищенко, который в Украине находится в розыске, уже есть двое детей – 22 летняя дочь Диана и 15-летний сын Александр, он еще и является отцом ребенка украинской гимнастки Анны Ризатдиновой.
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В комментарии STYLER бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова, у которой в ноябре 2017 родился сын Роман, рассказала, как ей помогает отец ребенка Александр Онищенко.
"Саша во всем мне помогает, так как няню мы решили пока не брать. Он гуляет с ребенком, помогает мне купать Романа, мы гуляем вместе с ним. Саша – прекрасный отец, моя поддержка и опора нашей семьи", – подчеркнула гимнастка.
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