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Різатдінова розповіла, як їй втікач-Онищенко допомагає з немовлям

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Різатдінова розповіла, як їй Онищенко допомагає з немовлям
Різатдінова розповіла, як їй Онищенко допомагає з немовлям / focus.ua

Відома українська гімнастка Анна Різатдінова поділилася подробицями – розповіла про Олександра Онищенка і їхнього маленького сина Романа.

Як відомо, хоча у 48-річного народного депутата Олександра Онищенка, який в Україні перебуває у розшуку, вже є двоє дітей – 22 річна донька Діана та 15-річний син Олександр, він ще й є батьком дитини української гімнастки Анни Різатдінової.

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У коментарі STYLER бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Анна Різатдінова, у якої в листопаді 2017 року народився син Роман, розповіла, як їй допомагає батько дитини Олександр Онищенко.

"Сашко у всьому мені допомагає, через те, що няню ми вирішили поки не брати. Він гуляє з дитиною, допомагає мені купати Романа, ми гуляємо разом з ним. Саша – прекрасний батько, моя підтримка і опора нашої сім'ї", – підкреслила гімнастка.

Теги: Новини України Олександр Онищенко Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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