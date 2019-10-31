Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подчеркнул, что не является сторонником задержания народных депутатов, подозреваемых в совершении преступления, в стенах Верховной Рады. И выразил надежду, что все необходимые законодательные изменения относительно снятия неприкосновенности состоятся до 1 января.

Я не сторонник задержания депутатов прямо в сессионном зале, в парламенте. Это не то место, где стоит делать такие вещи. Это похоже больше на шоу, чем на уголовно-процессуальные процедуры

– сказал Руслан Рябошапка в комментарии 24 каналу.

Также генеральный прокурор выразил надежду на то, что до нового года парламент примет необходимые законы, чтобы снять окончательно неприкосновенность со всех народных избранников.

Закон о депутатской неприкосновенности будет принят, я считаю. Его поддерживают в Верховной Раде. Я думаю, что это произойдет до 1 января

– подчеркнул Рябошапка.

Кроме того, генеральный прокурор отметил, что сейчас нет никаких обвинений со стороны общественности в сторону Антикоррупционной прокуратуры, а деятельностью правоохранительных и антикоррупционных органов он доволен.

САП, НАБУ и прокуратура работают как единый механизм

– заявил генпрокурор.

На вопрос журналистов о возможной экстрадиции олигарха Игоря Коломойского в Соединенные Штаты, где против него идет расследование, Рябошапка сообщил, что Украина не будет выдавать ни одного своего гражданина другим странам, в том числе и Коломойского.