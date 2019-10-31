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      Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / LIGA.net

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подчеркнул, что не является сторонником задержания народных депутатов, подозреваемых в совершении преступления, в стенах Верховной Рады. И выразил надежду, что все необходимые законодательные изменения относительно снятия неприкосновенности состоятся до 1 января.

      Я не сторонник задержания депутатов прямо в сессионном зале, в парламенте. Это не то место, где стоит делать такие вещи. Это похоже больше на шоу, чем на уголовно-процессуальные процедуры
      – сказал Руслан Рябошапка в комментарии 24 каналу.

      Также генеральный прокурор выразил надежду на то, что до нового года парламент примет необходимые законы, чтобы снять окончательно неприкосновенность со всех народных избранников.

      Закон о депутатской неприкосновенности будет принят, я считаю. Его поддерживают в Верховной Раде. Я думаю, что это произойдет до 1 января
      – подчеркнул Рябошапка.

      Кроме того, генеральный прокурор отметил, что сейчас нет никаких обвинений со стороны общественности в сторону Антикоррупционной прокуратуры, а деятельностью правоохранительных и антикоррупционных органов он доволен.

      САП, НАБУ и прокуратура работают как единый механизм
      – заявил генпрокурор.

      На вопрос журналистов о возможной экстрадиции олигарха Игоря Коломойского в Соединенные Штаты, где против него идет расследование, Рябошапка сообщил, что Украина не будет выдавать ни одного своего гражданина другим странам, в том числе и Коломойского.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Снятие неприкосновенности Руслан Рябошапка
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