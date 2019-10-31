Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підкреслив, що не є прихильником затримання народних депутатів, яких підозрюють у скоєнні злочину, у стінах Верховної Ради. І висловив сподівання, що всі необхідні законодавчі зміни щодо зняття недоторканості відбудуться до 1 січня.

Я не є прихильником затримання депутатів прямо у сесійній залі, у парламенті. Це не те місце, де варто робити такі речі. Це схоже більше на шоу, ніж на кримінально-процесуальні процедури

– сказав Руслан Рябошапка в коментарі 24 каналу.

Також генеральний прокурор висловив сподівання на те, що до нового року парламент ухвалить необхідні закони, аби зняти остаточно недоторканість з усіх народних обранців.

Закон про депутатську недоторканність буде прийнятий, я вважаю. Його підтримують у Верховній Раді. Я думаю, що це станеться до 1 січня

– підкреслив Рябошапка.

Крім того, генеральний прокурор зауважив, що наразі немає ніяких звинувачень зі сторони громадськості у бік Антикорупційної прокуратури, а діяльністю правоохоронних та антикорупційних органів він задоволений.

САП, НАБУ й прокуратура працюють як єдиний механізм

– заявив генпрокурор.

На запитання журналістів щодо ймовірної екстрадиції олігарха Ігоря Коломойського у Сполучені Штати, де проти нього іде розслідування, Рябошапка повідомив, що Україна не видаватиме жодного свого громадянина іншим країнам, зокрема й Коломойського.