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      Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / LIGA.net

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підкреслив, що не є прихильником затримання народних депутатів, яких підозрюють у скоєнні злочину, у стінах Верховної Ради. І висловив сподівання, що всі необхідні законодавчі зміни щодо зняття недоторканості відбудуться до 1 січня.

      Я не є прихильником затримання депутатів прямо у сесійній залі, у парламенті. Це не те місце, де варто робити такі речі. Це схоже більше на шоу, ніж на кримінально-процесуальні процедури
      сказав Руслан Рябошапка в коментарі 24 каналу.

      Також генеральний прокурор висловив сподівання на те, що до нового року парламент ухвалить необхідні закони, аби зняти остаточно недоторканість з усіх народних обранців.

      Закон про депутатську недоторканність буде прийнятий, я вважаю. Його підтримують у Верховній Раді. Я думаю, що це станеться до 1 січня
      підкреслив Рябошапка.

      Крім того, генеральний прокурор зауважив, що наразі немає ніяких звинувачень зі сторони громадськості у бік Антикорупційної прокуратури, а діяльністю правоохоронних та антикорупційних органів він задоволений.

      САП, НАБУ й прокуратура працюють як єдиний механізм
      заявив генпрокурор.

      На запитання журналістів щодо ймовірної екстрадиції олігарха Ігоря Коломойського у Сполучені Штати, де проти нього іде розслідування, Рябошапка повідомив, що Україна не видаватиме жодного свого громадянина іншим країнам, зокрема й Коломойського.

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      Теги: Публікації Новини України Новини політики Руслан Рябошапка Зняття недоторканності
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