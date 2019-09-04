Рябошапка уволил главных прокуроров 4 областей, среди них и "янтарной": список

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 3 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Об этом говорится на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте также: Главный лесничий Житомирщины уволился после ссоры с Зеленским

Ранее во время встречи с представителями общественности Черкащины Президента Владимира Зеленского звучали жалобы на работу прокурора области.

На Житомирщине во время рабочего визита глава государства подчеркивал на ненадлежащей работе органов прокуратуры региона. Говорилось, прежде всего, об отсутствии противодействия нелегальной добыче янтаря.

Кого именно уволил Рябошапка:

Прокурор Винницкой области Соколовый Вячеслав Петрович, на посту был с апреля 2014 года.

Прокурор Житомирской области Вийтович Любомир Михайлович, на должности был с декабря 2017 года.

Прокурор Одесской области Жученко Олег Демьянович, должность занимал с июня 2016 года.

Прокурор Черкасской области Овчаренко Сергей Анатольевич, должность занимал с июня 2015 года.

19 августа Президент Зеленский уволил Виктора Панасюка с должности начальника Службы безопасности Украины в Житомирской области. И сразу отдельным указом назначил на эту должность Олега Головаша.

Сможет ли Зеленский победить янтарную мафию – смотрите в блоге "Право на правду" Дмитрия Гнапа.

Коротко о "деле янтаря"

С 2014 года СМИ и правоохранители регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря в Волынской, Ровненской и Житомирской областях. Несколько раз в этих регионах даже были столкновения между силовиками и нелегальными старателями.

Еще летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при поддержке правоохранительных органов. Зеленский 12 августа фактически подтвердил, что с тех пор ничего не изменилось.

По данным полиции, стихийные копатели янтаря повредили свыше 6 тысяч 200 гектаров земель лесного фонда и свыше тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Все это приводит к катастрофическим экологическим последствиям.

Новость дополняется...