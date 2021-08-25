Бывший депутат Верховного Совета Крыма, спикер и представитель "Партии регионов" Борис Дейч имеет ряд государственных наград. Среди них – звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

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Чем прославился Дейч

Отметили, что в 2010 году Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота России на нашей территории.

Во время Революции Достоинства политик поддерживал Антимайдан. Более того, голосовал за "диктаторские законы" в январе 2014 года. Во время незаконного референдума в Крыму Герой Украины призвал объединяться с Россией.

Кто еще имеет награды

Депутат первого созыва Рады и ректор Таврического национального университета имени Вернадского Николай Багров тоже называется Героем Украины. При этом он приветствовал оккупацию полуострова.

Экс-нардеп и министр обороны времен Януковича Павел Лебедев имеет и медаль "За отличие в военной службе", и звание "Заслуженный экономист Украины".

Крымский нардеп Александр Нечаев тоже имеет награды. Он баллотировался в парламент 7 созыва от "Партии регионов". В 2018 году был одним из 36 депутатов, которые голосовали против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями.

Бывший депутат Сергей Цеков был руководителем "Русской общины Крыма" и первым вице-спикером крымского парламента. С 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК. Работал на оккупантов. Цекова называют одним из "крестных отцов" марионеточного "главы Крыма" Сергея Аксенова.

Звание Герой Украины дает привилегии

Звание дает ряд льгот, а также надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии Россия формально оставила. Теперь же процедура лишения государственных наград, в том числе и звания Герой Украины, сложная и недейственная.