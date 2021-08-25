Колишній депутат Верховної Ради Криму, спікер та представник "Партії регіонів" Борис Дейч має низку державних нагород. Серед них – звання Герой України з врученням ордена Держави.

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Чим прославився Дейч

Зазначили, що у 2010 році Дейч голосував за ратифікацію угоди між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту Росії на нашій території.

Під час Революції Гідності політик підтримував антимайдан. Ба більше, голосував за "диктаторські закони" у січні 2014 року. Під час незаконного референдуму в Криму Герой України закликав об'єднуватися з Росією.

Хто ще має нагороди

Депутат першого скликання Ради та ректор Таврійського національного університету імені Вернадського Микола Багров теж зветься Героєм України. При цьому він вітав окупацію півострова.

Екснардеп і міністр оборони часів Януковича Павло Лебедєв має і медаль "За відзнаку у військовій службі", і звання "Заслужений економіст України".

Кримський нардеп Олександр Нечаєв теж має нагороди. Він балотувався в парламент 7 скликання від "Партії регіонів". У 2018 році був одним з 36 депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітет над окупованими територіями.

Колишній депутат Сергій Цеков був керівником "Російської громади Криму" і першим віцеспікером кримського парламенту. З 2008 року має звання заслуженого працівника місцевого самоврядування АРК. Працював на окупантів. Цекова називають одним з "хрещених батьків" маріонеткового "глави Криму" Сергія Аксьонова.

Звання Герой України дає привілеї

Звання дає низку пільг, а також надбавку до пенсії. Після окупації Криму ці привілеї Росія формально залишила. Тепер же процедура позбавлення державних нагород, в тому числі і звання Герой України, складна і недієва.