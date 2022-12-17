Соответствующую информацию сообщили в компании. Также там назвали задерживаемые рейсы.

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Как изменилось движение поездов из-за массированной атаки россиян

Укрзализныця возобновила энергоснабжение на всех главных участках и постепенно стабилизирует движение пассажирских поездов,

– сообщили в компании.

По их данным, по состоянию на 10 утра 17 декабря задерживаются:

24 рейса – на более часа;

18 – в пределах часа.

Кроме того, 23 поезда – курсируют по графику. Более того, Укрзализныця не отменила ни одного рейса дальнего сообщения, а также заменила скоростные поезда Интерсити на поезда со спальными вагонами на маршрутах:

№712 Киев – Краматорск;

№732 Киев – Днепр.

Какие рейсы задерживаются больше всего

По данным Укрзализныци, с задержками двигаются рейсы:

№37/38 Запорожье – Киев (+6 часов 21 минут);

№91/92 Харьков – Одесса (+6 часов);

№191/192 Краматорск – Одесса (+6 часов);

№3/4 Запорожье – Ужгород (+5 часов 37 минут);

№31/32 Запорожье – Перемышль (+4 часа);

№131/132 Днепр – Львов (+3 часа 43 минуты);

№37/38 Киев – Запорожье (+3 часа 10 минуты);

№715/716 Перемышль – Киев (+3 часа 08 минут);

№1/2 Харьков – Ивано-Франковск (+3 часа 03 минуты);

№65/66 Умань – Харьков (+2 часа 26 минут);

№119/120 Запорожье – Львов (+2 часа 20 минут);

№275/276 Киев – Запорожье (1 час 40 минут);

№45/46 Харьков – Ужгород (+1 час 36 минут);

№32519/32520 Вена – Киев (+1 час 32 минуты);

№85/86 Запорожье – Львов (+1 час 24 минуты);

№749/750 Ужгород – Киев (+1 час 21 минута);

№23/24 Киев – Хелм (+1 час 10 минут);

№93/94 Харьков – Хелм (+1 час 09 минут);

№87/88 Запорожье – Ковель (+1 час 09 минут);

№3/4 Ужгород – Запорожье (+1 час 06 минут);

№5/6 Рахов – Запорожье (+1 час 03 минуты);

№41/42 Днепр – Трускавец (55 минут);

№53/54 Одесса – Днепр (+53 минуты);

№129/130 Кременчуг – Ворохта (+45 минут);

№149/150 Полтава – Черновцы (+45 минут);

№21/22 Харьков – Трускавец (+42 минуты);

№119/120 Львов – Запорожье (+33 минуты);

№31/32 Перемышль – Запорожье (+33 минуты).

Более того, в Укрзализныце заверили, что Киевская кольцевая электричка курсирует по графику.

Что известно о задержке поездов из-за массированной атаки России