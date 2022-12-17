Відповідну інформацію повідомили в компанії. Також там назвали рейси, які затримуються.
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Як змінився рух поїздів через масовану атаку росіян
Укрзалізниця відновила енергопостачання на усіх головних дільницях і поступово стабілізує рух пасажирських поїздів,
– повідомили в компанії.
За їхніми даними, станом на 10 ранку 17 грудня, затримуються:
- 24 рейси – на понад годину;
- 18 – в межах години.
Окрім того, 23 потяги – курсують за графіком. Ба більше, Укрзалізниця не скасувала жодного рейсу далекого сполучення, а також замінила швидкісні поїзди Інтерсіті на потяги зі спальними вагонами на маршрутах:
- №712 Київ – Краматорськ;
- №732 Київ – Дніпро.
Які рейси затримуються найбільше
За даними Укрзалізниці, із затримками рухаються рейси:
- №37/38 Запоріжжя – Київ (+6 годин 21 хвилин);
- №91/92 Харків – Одеса (+6 годин);
- №191/192 Краматорськ – Одеса (+6 годин);
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород (+5 годин 37 хвилин);
- №31/32 Запоріжжя – Перемишль (+4 години);
- №131/132 Дніпро – Львів (+3 години 43 хвилини);
- №37/38 Київ – Запоріжжя (+3 години 10 хвилини);
- №715/716 Перемишль – Київ (+3 години 08 хвилин);
- №1/2 Харків – Івано-Франківськ (+3 години 03 хвилини);
- №65/66 Умань – Харків (+2 години 26 хвилин);
- №119/120 Запоріжжя – Львів (+2 години 20 хвилин);
- №275/276 Київ – Запоріжжя (1 година 40 хвилин);
- №45/46 Харків – Ужгород (+1 година 36 хвилин);
- №32519/32520 Відень – Київ (+1 година 32 хвилини);
- №85/86 Запоріжжя – Львів (+1 година 24 хвилини);
- №749/750 Ужгород – Київ (+1 година 21 хвилина);
- №23/24 Київ – Хелм (+1 година 10 хвилин);
- №93/94 Харків – Хелм (+1 година 09 хвилин);
- №87/88 Запоріжжя – Ковель (+1 година 09 хвилин);
- №3/4 Ужгород – Запоріжжя (+1 година 06 хвилин);
- №5/6 Рахів – Запоріжжя (+1 година 03 хвилини);
- №41/42 Дніпро – Трускавець (55 хвилин);
- №53/54 Одеса – Дніпро (+53 хвилини);
- №129/130 Кременчук – Ворохта (+45 хвилин);
- №149/150 Полтава – Чернівці (+45 хвилин);
- №21/22 Харків – Трускавець (+42 хвилини);
- №119/120 Львів – Запоріжжя (+33 хвилини);
- №31/32 Перемишль – Запоріжжя (+33 хвилини).
Ба більше, в Укрзалізниці запевнили, що Київська кільцева електричка курсує за графіком.
Що відомо про затримку потягів через масовану атаку Росії
- 16 грудня Росія знову масовано атакувала Україну. Зокрема, Валерій Залужний повідомив, що Москва випустила по нашій державі понад 76 ракет. За даними Головнокомандувача ЗСУ, наша протиповітряна оборона збила понад 60 ракет.
- Внаслідок атаки росіян без струму залишилась залізниця в чотирьох областях України. Зокрема, мовиться про Харківську, Кіровоградську, Донецьку та Дніпропетровську області. Адже саме там були пошкодження енергетичної інфраструктури на низці залізничних ділянок.
- Станом на вечір 16 грудня із затримкою в понад годину курсували 16 поїздів. Ще 2 потяги затримувались на 30 – 60 хвилин. Тільки 5 – курсували з затримкою в 30 хвилин, а 11 – за графіком.