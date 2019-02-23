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      Ряд европейских банков попался на отмывании российских денег: детали

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      За последнее десятилетие банки Германии, Дании, Швеции, Великобритании по разным оценкам отмыли примерно 20 миллиардов долларов из России по схеме, которую называют "русская прачечная".

      Для того, чтобы скрыть незаконные сделки, российские олигархи проводят тысячи банковских операций, счет идет на миллиарды.

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      Эксперт по финансовым преступлениям, британец Роб Хортон пояснил, что способы отмывания денег ежегодно все больше отличаются. Поэтому обнаружить такие транзакции бывает трудно даже специальным работникам банков.

      Как работает схема отмывания денег

      В России есть грязные деньги, которые собираются отмыть. Поэтому россияне открывают в Германии фиктивную компанию, которая занимает средства у еще одной фиктивной компании. И вскоре сообщает, что не может вернуть долг.

      Вторая компания обращается в суд в Молдове. Суд принимает решение, что деньги должна перечислить российская фирма, которая поручилась за компанию-однодневку. Средства по решению суда переводятся, например, в банк Литвы, Латвии, Эстонии или любой другой страны Евросоюза.

      Схема масштабного вывода денег из России

      Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считаются отмытыми. Это лишь один из сценариев обогащения российских олигархов – и не в российских рублях, а в долларах и евро, которые потом прячут в офшорах.

      Какие банки могут быть причастны

      В одном из европейских банков еще в 2018 году подтвердили, что знают о подозрительной активности.

      Это десятки тысяч транзакций. Мы знаем о более чем 6 тысячах клиентов: средства, которые они переводят, неизвестного происхождения,
      – комментировал Оле Андерсон, председатель правления Danske Bank.

      Так к схемам могут быть причастны крупнейшие европейские банки. Такие как Danske Bank, Swedbank, Deutsche Nank. В Германии уже взялись обыскивать финучреждения и конфисковывать имущество, которое фигурирует в "русской прачечной".

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      Теги: Новости России Швеция Дания Великобритания Европа Деньги
      Источник: 24 канал
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