Низка європейських банків попалася на відмиванні російських грошей: деталі

За останнє десятиріччя банки Німеччини, Данії, Швеції, Великої Британії, за різними оцінками, відмили приблизно 20 мільярдів доларів з РФ за схемою, яку називають "російська пральня".

Для того, аби втаємничити незаконні оборудки, російські олігархи проводять тисячі банківських операцій, лік йде на мільярди.

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Експерт з фінансових злочинів, британець Роб Хортон пояснив, що способи відмивання грошей щороку все більше відрізняються. Тож виявити такі транзакції буває важко навіть спеціальним працівникам банків.

Як працює схема відмивання грошей

У Росії є брудні гроші, які збираються відмити. Тож росіяни відкривають у Німеччині фіктивну компанію, яка позичає кошти в ще однієї фіктивної компанії. Та невдовзі повідомляє, що не може повернути борг.

Друга компанія звертається до суду у Молдові. Суд приймає рішення, що гроші повинна перерахувати російська фірма, яка поручилась за компанію-одноденку. Кошти за рішенням суду переводяться, наприклад, у банк Литви, Латвії, Естонії чи будь-якої іншої країни Євросоюзу.



Схема наймасштабнішого виведення грошей з Росії

Потрапивши в юрисдикцію ЄС, гроші вважаються відмитими. Це лише один зі сценаріїв збагачення російських олігархів – і не в російських рублях, а в доларах та євро, які згодом ховають в офшорах.

Які банки можуть бути причетні

В одному з європейських банків ще у 2018 році підтвердили, що знають про підозрілу активність.

Це десятки тисяч транзакцій. Ми знаємо про понад 6 тисяч клієнтів: кошти, які вони переказують, невідомого походження,

– коментував Оле Андерсон, голова правління Danske Bank.

Так до схем можуть бути причетними найбільші європейські банки. Такі як Danske Bank, Swedbank, Deutsche Nank. У Німеччині вже взялись обшукувати фінустанови та конфісковувати майно, яке фігурує у "російській пральні".