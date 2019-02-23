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      Низка європейських банків попалася на відмиванні російських грошей: деталі

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      За останнє десятиріччя банки Німеччини, Данії, Швеції, Великої Британії, за різними оцінками, відмили приблизно 20 мільярдів доларів з РФ за схемою, яку називають "російська пральня".

      Для того, аби втаємничити незаконні оборудки, російські олігархи проводять тисячі банківських операцій, лік йде на мільярди.

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      Експерт з фінансових злочинів, британець Роб Хортон пояснив, що способи відмивання грошей щороку все більше відрізняються. Тож виявити такі транзакції буває важко навіть спеціальним працівникам банків.

      Як працює схема відмивання грошей

      У Росії є брудні гроші, які збираються відмити. Тож росіяни відкривають у Німеччині фіктивну компанію, яка позичає кошти в ще однієї фіктивної компанії. Та невдовзі повідомляє, що не може повернути борг.

      Друга компанія звертається до суду у Молдові. Суд приймає рішення, що гроші повинна перерахувати російська фірма, яка поручилась за компанію-одноденку. Кошти за рішенням суду переводяться, наприклад, у банк Литви, Латвії, Естонії чи будь-якої іншої країни Євросоюзу.


      Схема наймасштабнішого виведення грошей з Росії

      Потрапивши в юрисдикцію ЄС, гроші вважаються відмитими. Це лише один зі сценаріїв збагачення російських олігархів – і не в російських рублях, а в доларах та євро, які згодом ховають в офшорах.

      Які банки можуть бути причетні 

      В одному з європейських банків ще у 2018 році підтвердили, що знають про підозрілу активність.

      Це десятки тисяч транзакцій. Ми знаємо про понад 6 тисяч клієнтів: кошти, які вони переказують, невідомого походження,
      – коментував Оле Андерсон, голова правління Danske Bank.

      Так до схем можуть бути причетними найбільші європейські банки. Такі як Danske Bank, Swedbank, Deutsche Nank. У Німеччині вже взялись обшукувати фінустанови та конфісковувати майно, яке фігурує у "російській пральні".

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Великобританія Данія Швеція Гроші Європа
      Джерело: 24 канал
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