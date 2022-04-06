Россияне накапливают силы для нового удара. Об этом в эфире марафона единственных новостей рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Нам поступает информация, что в ряде регионов были сбиты российские ракеты. Мы видели, что из Днепропетровской области поступают видео и много фото о попадании и большом пожаре, но что там произошло – пока сложно сказать", – сказал Денисенко.

На Донбассе ожидают серьезных боев

Советник главы МВД пояснил, что больше информации о событиях в Днепропетровской области появится впоследствии. В то же время ожидают самых серьезных боев на Донбассе.

Если говорить об общей ситуации на фронте – интенсивность боев несколько уменьшилась за последние дни. Это не значит, что ситуация начинает нормализироваться,

– заявил Вадим Денисенко.

Он добавил, что украинским защитникам известно, что россияне накапливают большое количество техники и живой силы в направлении Славянска. Также были зафиксированы достаточно большие колонны из Крыма в направлении Херсона.

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