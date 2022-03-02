Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. В своем телеграме он опубликовал видеообращение к жителям Киева.

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Россияне хотят прорваться в Киев

Политик рассказал, что в результате ударов захватчика загорелись несколько авто, поврежден частный дом и здание отдела полиции. Жертв или раненых, к счастью, нет.

Рядом с Киевом шли бои – Буча, Ирпень, Гостомель. Враг пытается прорваться в столицу. Но украинские защитники держат оборону и останавливают оккупантов,

– подчеркнул мэр.

Отметим, что жители Ирпеня 2 марта сняли на видео авианалет российских оккупантов. Захватчики снова цинично наносили удар по жилым домам.

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