Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У своєму телеграмі він опублікував відеозвернення до мешканців Києва.

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Росіяни хочуть прорватися до Києва

Політик розповів, що внаслідок ударів загарбника загорілися кілька авто, пошкоджений приватний будинок та будівля відділку поліції. Жертви чи поранених, на щастя, немає.

Поруч з Києвом тривали бої – Буча, Ірпінь, Гостомель. Ворог намагається прорватися до столиці. Але українські захисники тримають оборону і зупиняють окупантів,

– наголосив мер.

Зазначимо, що мешканці Ірпеня 2 березня зняли на відео авіаналіт російських окупантів. Загарбники знову цинічно завдавали удару по житлових будинках.

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